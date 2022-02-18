«Интер» включился в гонку за лидера «Лилля»

Нападающий Джонатан Дэвид из французского «Лилля» интересен многим европейским клубам и уже дал понять, что летом хочет покинуть стан «догов», пресытившись выступлениями во французском чемпионате, не считающемся самым престижным среди топ-5 европейских лиг. На него активно претендует лондонский «Арсенал», но теперь конкуренцию ему может составить «Интер».

Проблема в том, что без хороших денег заполучить 22-летнего канадца не получится - как сообщает La Gazzetta Dello Sport, у Дэвида контракт с «догами» до 2025 года, и, разумеется, «Лилль» захочет получить максимум возможного за талантливого форварда, который сражается с Килианом Мбаппе и Виссамом Бен-Йеддером в гонке лучших бомбардиров текущего сезона (уже двенадцать голов в чемпионате Франции).