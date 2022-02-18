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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» согласовывает последние детали с контрактом Брозовича

18 Февраля 2022 • 16:24 Комментировать
Интер Милан
...
Сассуоло
1.30 5.70 9.50
20.02 20:00
Миланский «Интер» очень близок к тому, чтобы продлить контракт со своим полузащитником Марцело Брозовичем. По информации инсайдера Фабрицио Романо в «Твиттере», новое соглашение между хорватом и «нерадзурри» будет подписано в ближайшее время.
 
Сообщается, что сейчас стороны согласовывают последние детали сделки. При этом миланский клуб уверен, что продление контракта Брозовича – уже решённое дело. Кроме этого Фабрицио Романо также рассказал, что главной трансферной целью «Интера» на следующее окно станет центральный защитник «Торино» – Глейсон Бремер.
 
Напомним, что действующий контракт Брозовича с «нерадзурри» истекает по окончанию нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН САССУОЛО
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