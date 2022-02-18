«Интер» согласовывает последние детали с контрактом Брозовича

Миланский «Интер» очень близок к тому, чтобы продлить контракт со своим полузащитником Марцело Брозовичем. По информации инсайдера Фабрицио Романо в «Твиттере», новое соглашение между хорватом и «нерадзурри» будет подписано в ближайшее время.

Сообщается, что сейчас стороны согласовывают последние детали сделки. При этом миланский клуб уверен, что продление контракта Брозовича – уже решённое дело. Кроме этого Фабрицио Романо также рассказал, что главной трансферной целью «Интера» на следующее окно станет центральный защитник «Торино» – Глейсон Бремер.

Напомним, что действующий контракт Брозовича с «нерадзурри» истекает по окончанию нынешнего сезона.