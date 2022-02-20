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Чемпионат Италии. Серия А

Впервые в своей истории «Сассуоло» выиграл оба матча на «Сан-Сиро» в одном сезоне

20 Февраля 2022 • 22:44 Комментировать
Интер Милан
0:2
Сассуоло
окончен

Голы Джакомо Распадори и Джанлуки Скамакки принесли «Сассуоло» сенсационную победу в гостевом матче с лидером итальянского чемпионата - миланским «Интером». Для скромного «Сассуоло», который выступает в высшей лиге итальянского чемпионата менее десяти лет, это уникальный случай, ибо впервые в своей истории клуб дважды за один сезон победил на легендарном стадионе «Сан-Сиро».

В первом круге итальянского чемпионата 2021/2022 «Сассуоло» обыграл в гостях «Милан» со счетом 3:1, это случилось 28 ноября 2021 года. Тогда один из голов также забил Скамакка, отличился и Доменико Берарди, а также датский защитник «Милана» Симон Кьяер, отправивший мяч в свои ворота.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло
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окончен Венеция 1:1 Дженоа 2.55 3.20 2.85
окончен Интер Милан 0:2 Сассуоло 1.30 5.70 9.50
Идет 45 минута Удинезе 1:1 Лацио 3.40 3.60 2.14
21.02  21:00 Кальяри ... Наполи 5.00 4.40 1.62
21.02  23:00 Болонья ... Специя 1.72 4.10 4.60
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