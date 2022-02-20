Впервые в своей истории «Сассуоло» выиграл оба матча на «Сан-Сиро» в одном сезоне

Голы Джакомо Распадори и Джанлуки Скамакки принесли «Сассуоло» сенсационную победу в гостевом матче с лидером итальянского чемпионата - миланским «Интером». Для скромного «Сассуоло», который выступает в высшей лиге итальянского чемпионата менее десяти лет, это уникальный случай, ибо впервые в своей истории клуб дважды за один сезон победил на легендарном стадионе «Сан-Сиро».

В первом круге итальянского чемпионата 2021/2022 «Сассуоло» обыграл в гостях «Милан» со счетом 3:1, это случилось 28 ноября 2021 года. Тогда один из голов также забил Скамакка, отличился и Доменико Берарди, а также датский защитник «Милана» Симон Кьяер, отправивший мяч в свои ворота.