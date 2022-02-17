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Алиссон рассказал, что однажды был близок к переходу в «Интер»

17 Февраля 2022 • 15:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1.11 9.00 25.00
19.02 18:00
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер поделился воспоминаниями о сорвавшемся переходе в миланский «Интер». Вратарь добавил, что на тот момент ему было всего 17 лет.
 
«Когда мне было 17 лет, я был близок к переходу в «Интер». К сожалению, этого не произошло, но даже несмотря на это мой путь с тех пор был удивительным. У меня сохранились отличные воспоминания со времён выступлений за «Рому», – заявил Алиссон на пресс-конференции после выездного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Интера».
 
Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Интером» на «Джузеппе Меацца» со счётом 2:0. Голы за мерсисайдцев забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Алиссон
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