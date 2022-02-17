Алиссон рассказал, что однажды был близок к переходу в «Интер»

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер поделился воспоминаниями о сорвавшемся переходе в миланский «Интер». Вратарь добавил, что на тот момент ему было всего 17 лет.

«Когда мне было 17 лет, я был близок к переходу в «Интер». К сожалению, этого не произошло, но даже несмотря на это мой путь с тех пор был удивительным. У меня сохранились отличные воспоминания со времён выступлений за «Рому», – заявил Алиссон на пресс-конференции после выездного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Интера».

Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Интером» на «Джузеппе Меацца» со счётом 2:0. Голы за мерсисайдцев забили Роберто Фирмино и Мохамед Салах.