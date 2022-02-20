Симоне Индзаги считает, что его футболисты недооценили «Сассуоло» и потому жестоко проиграли

После неудачи в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем» миланский «Интер» был бит на своем поле с таким же счетом еще и «Сассуоло». Симоне Индзаги. главный тренер «Интера», разочарован таким исходом игры. По его мнению, команда проиграла из-за недооценки соперника.

- Я очень разочарован подходом игроков. У нас были три дня на отдых и мы разбирали игру соперника. Но они все равно выглядели бодрее и провели отличный матч. Сейчас нам надо восстанавливать свои силы, как физические, так и ментальные. Все оставшиеся тринадцать матчей будут как тринадцать финалов, никак иначе, - заявил Индзаги в интервью La Gazzetta Dello Sport.