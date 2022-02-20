«Интер» провалил матч с «Сассуоло»

В 26-м туре Серии А «Интер» мог вернуться на первое место, обыграв «Сассуоло», который нечасто радует своих болельщиков. В начале игры миланцы пропустили удар Джакомо Распадори со средней дистанции и попытку головой от Джанлуки Скамаччи. Доменико Берарди мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.
После перерыва Эдин Джеко запорол три момента, а гол Стефана де Врея на 90-й минуте отменил ВАР.
2:0, «Интер» остается вторым.
Протокол игры
|8'Распадори Джакомо (0:1)
|26'Скамачча Джанлука (0:2)
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико•Дармиан Маттео 46' (Джеко Эдин ( 46') •Гальярдини Роберто 46' (Дюмфрис Дензел ( 46') •Барелла Николо•Чалханоглу Хакан 78' (Видаль Артуро ( 78') •Перишич Иван 78' (Д'Амброзио Данило ( 78' ) • 86'Санчес Алексис•Мартинес Лаутаро
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт • 59'Кирикеш Влад•Айхан Кан 46' (Ruan Neto ( 46') •Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 71' (Энрике Матеус ( 71') •Лопес Максим•Берарди Доменико 89' (Пелузо Федерико ( 89') •Распадори Джакомо • 49'Траоре Хамед 78' (Харрауи Абдау ( 78') •Скамачча Джанлука 70' (Дефрель Грегоре ( 70')
20 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Посмотрим смогут ли они быстро выбраться из кризисе?
Удивительно но из первой пятерки пока еще никто не выиграл в этом туре, завтра посмотрим, что Наполи покажет!?
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