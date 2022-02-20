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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» провалил матч с «Сассуоло»

20 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать (1)
Интер Милан
0:2
Сассуоло
окончен

В 26-м туре Серии А «Интер» мог вернуться на первое место, обыграв «Сассуоло», который нечасто радует своих болельщиков. В начале игры миланцы пропустили удар Джакомо Распадори со средней дистанции и попытку головой от Джанлуки Скамаччи. Доменико Берарди мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.

После перерыва Эдин Джеко запорол три момента, а гол Стефана де Врея на 90-й минуте отменил ВАР.

2:0, «Интер» остается вторым.

Протокол игры  
Интер Милан 0:2Сассуоло
  8'Распадори Джакомо (0:1)
  26'Скамачча Джанлука (0:2)
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко ФедерикоДармиан Маттео  46' (Джеко Эдин (  46') Гальярдини Роберто  46' (Дюмфрис Дензел (  46') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан  78' (Видаль Артуро (  78') Перишич Иван  78' (Д'Амброзио Данило (  78'   86') Санчес АлексисМартинес Лаутаро
Запасные: Кайседо ФелипеИонуц Андрей РадуСаньялли МаттиаКарбони ФранкоКордац АлексРаноккия АндреаКоларов Александар
Консильи АндреаМюлдюр Мерт   59'Кирикеш ВладАйхан Кан  46' (Ruan Neto (  46') Кирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде  71' (Энрике Матеус (  71') Лопес МаксимБерарди Доменико  89' (Пелузо Федерико (  89') Распадори Джакомо   49'Траоре Хамед  78' (Харрауи Абдау (  78') Скамачча Джанлука  70' (Дефрель Грегоре (  70')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСаталино ДжакомоСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоОддеи БрайанМаньянелли ФранческоРожерио да Силва
20 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Интер Милан Сассуоло
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Spirit
20 Февраля 2022 в 22:18
У Интера совсем прицел сбился, завершить атаку никто не может.
Посмотрим смогут ли они быстро выбраться из кризисе?
Удивительно но из первой пятерки пока еще никто не выиграл в этом туре, завтра посмотрим, что Наполи покажет!?
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окончен Фиорентина 1:0 Аталанта 2.55 3.50 2.70
окончен Венеция 1:1 Дженоа 2.55 3.20 2.85
окончен Интер Милан 0:2 Сассуоло 1.30 5.70 9.50
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
21.02  21:00 Кальяри ... Наполи 5.00 4.40 1.62
21.02  23:00 Болонья ... Специя 1.72 4.10 4.60
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