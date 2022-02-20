«Интер» провалил матч с «Сассуоло»

В 26-м туре Серии А «Интер» мог вернуться на первое место, обыграв «Сассуоло», который нечасто радует своих болельщиков. В начале игры миланцы пропустили удар Джакомо Распадори со средней дистанции и попытку головой от Джанлуки Скамаччи. Доменико Берарди мог делать счет разгромным, но попал в перекладину.

После перерыва Эдин Джеко запорол три момента, а гол Стефана де Врея на 90-й минуте отменил ВАР.

2:0, «Интер» остается вторым.