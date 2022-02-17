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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди решил жениться, свадьбу подготовит один из лучших организаторов Италии

17 Февраля 2022 • 06:05 Комментировать
Интер Милан
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Сассуоло
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20.02 20:00

После десяти лет знакомства со своей подругой Франческой, которая уже подарила ему сына Николо, Доменико Берарди решил узаконить свои отношения и в день святого Валентина сделал ей предложение. К слову, стабильность в целом характеризует Берарди - в своем клубе «Сассуоло» он выступает с того же 2012 года, в котором познакомился с Франческой.

Так как заниматься подготовкой к торжественному дню им особо некогда, Доменико решил привлечь к этому одно из лучших организаторов подобных торжеств - Энцо Миччо, который уже давно занимается подобными вещами. Так, в 2016 году он занимался подготовкой свадьбы Данило Д'Амброзио с Энцой де Кристофаро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
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ИНТЕР МИЛАН САССУОЛО
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