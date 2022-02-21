Берарди – первый игрок топ-5 лиг Европы, которому удалось оформить 10 голов и 10 ассистов в текущем сезоне

Лидер «Сассуоло» Доменико Берарди проводит сверхрезультативный сезон в Серии А. Итальянскому футболисту удалось первым среди всех представителей топ-5 лиг Европы записать на свой счет двухзначное число забитых голов и результативных передач.

В поединке против лидера чемпионата Италии «Интера» Берарди оформил ассист на форварда Джакомо Распадори. Теперь в его активе десять точных ударов и десять голевых пасов на партнеров по команде. Как свидетельствует статистический портал Opta, на данный момент это является уникальным показателем в текущем сезоне. Скорее всего, скоро этот результат повторит вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах - у него пока 17+9.