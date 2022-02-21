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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди – первый игрок топ-5 лиг Европы, которому удалось оформить 10 голов и 10 ассистов в текущем сезоне

21 Февраля 2022 • 00:25 Комментировать (1)
Интер Милан
0:2
Сассуоло
окончен

Лидер «Сассуоло» Доменико Берарди проводит сверхрезультативный сезон в Серии А. Итальянскому футболисту удалось первым среди всех представителей топ-5 лиг Европы записать на свой счет двухзначное число забитых голов и результативных передач.

В поединке против лидера чемпионата Италии «Интера» Берарди оформил ассист на форварда Джакомо Распадори. Теперь в его активе десять точных ударов и десять голевых пасов на партнеров по команде. Как свидетельствует статистический портал Opta, на данный момент это является уникальным показателем в текущем сезоне. Скорее всего, скоро этот результат повторит вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах -  у него пока 17+9.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
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окончен Интер Милан 0:2 Сассуоло 1.30 5.90 9.00
окончен Удинезе 1:1 Лацио 2.80 3.20 2.60
21.02  21:00 Кальяри ... Наполи 5.00 4.40 1.62
21.02  23:00 Болонья ... Специя 1.72 4.10 4.60
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