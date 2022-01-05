Гасперини намекнул, что в матче против «Торино» свой шанс получат игроки запаса

Накануне противостояния с «Торино» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился информацией касательно кадровой ситуации в команде. Итальянский специалист заявил, что на данный момент прослеживаются некоторые трудности на фоне новой пандемии COVID-19.

В связи с этим, Гасперини не исключил, что свой шанс в предстоящей встрече получат те футболисты, которые редко играли в текущем сезоне. Также наставник лестно отозвался о своем сопернике, прогнозируя трудный поединок.

«С «Торино» легко не будет. Они физически сильны и хорошо организованы. Их тренер Иван Юрич когда-то был моим подопечным в «Дженоа», он терпеть не мог, когда оппонент больше владел мячом», - сказал Гасперини на пресс-конференции.