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Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» выявлены первые случаи заражения COVID-19, Миранчук не входит в список заболевших игроков

30 Декабря 2021 • 14:41 Комментировать
Аталанта
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Торино
1.53 4.25 6.10
06.01 18:30

Вернувшись после короткого отпуска, все представители итальянского чемпионата должны были сдать тесты на коронавирус. Одной из первых о заражениях внутри коллектива сообщила «Аталанта» - пресс-служба клуба поделилась информацией, согласно которой два футболиста команды были отправлены на карантин.

Как стало известно РИА, российский полузащитник Алексей Миранчук не входит в этот список. Он продолжает готовиться вместе с партнерами к следующему поединку в рамках Серии А против «Торино», который запланирован на 6 января.

Напомним, что на данный момент Миранчук переговоры с тремя клубами по поводу возможной аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА ТОРИНО
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