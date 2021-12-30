В «Аталанте» выявлены первые случаи заражения COVID-19, Миранчук не входит в список заболевших игроков

Вернувшись после короткого отпуска, все представители итальянского чемпионата должны были сдать тесты на коронавирус. Одной из первых о заражениях внутри коллектива сообщила «Аталанта» - пресс-служба клуба поделилась информацией, согласно которой два футболиста команды были отправлены на карантин.

Как стало известно РИА, российский полузащитник Алексей Миранчук не входит в этот список. Он продолжает готовиться вместе с партнерами к следующему поединку в рамках Серии А против «Торино», который запланирован на 6 января.

Напомним, что на данный момент Миранчук переговоры с тремя клубами по поводу возможной аренды.