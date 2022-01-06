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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» грозит техническое поражение в матче с «Аталантой»

06 Января 2022 • 12:29 Комментировать
Аталанта
0:0
Торино
отменен

Матч 20-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» - «Торино» под угрозой срыва, сообщается на страницах Football-Italia.

Согласно данным источника, власти Турина отправили всех игроков и тренерский штаб «Торино» на пятидневную изоляцию в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Из-за этого команда рискует не приехать на встречу с бергамасками. Игра запланирована на четверг, 6 января.

Вполне вероятно, что туринскому клубу будет присуждено техническое поражение.

По итогам первого круга Серии А «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице. Что касается «Аталанты», то подопечные Гасперини идут четвертыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта
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