«Торино» грозит техническое поражение в матче с «Аталантой»

Матч 20-го тура итальянского чемпионата «Аталанта» - «Торино» под угрозой срыва, сообщается на страницах Football-Italia.

Согласно данным источника, власти Турина отправили всех игроков и тренерский штаб «Торино» на пятидневную изоляцию в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Из-за этого команда рискует не приехать на встречу с бергамасками. Игра запланирована на четверг, 6 января.

Вполне вероятно, что туринскому клубу будет присуждено техническое поражение.

По итогам первого круга Серии А «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице. Что касается «Аталанты», то подопечные Гасперини идут четвертыми.