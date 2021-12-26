На днях появлялась информация, что «Верона» и «Дженоа» начали переговоры с «Аталантой» касаемо аренды полузащитника Алексея Миранчука. Эти данные подтвердил журналист Альфредо Педулла, поделившись новыми деталями ситуации.

Оказывается, интерес к россиянину проявляют еще два неизвестных иностранных клуба. При этом, «Аталанта» уже практически согласовала арендный договор с представителями Серии А. Ранее фаворитом в данной гонке называлась «Верона».

Также стоит добавить, что вчера местные СМИ сообщали о будущем трансфере Жереми Бога, который должен стать в Бергамо еще одним конкурентом по позиции для Миранчука.