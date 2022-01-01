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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук интересен «Интеру»

01 Января 2022 • 20:12 Комментировать (3)
Аталанта
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Торино
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06.01 18:30

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вполне может обрести новую команду уже в текущем месяце во время зимнего трансферного окна. Это может быть как вариант из Италии, так и из-за рубежа - «Верона», «Дженоа» и т.д.

Calciomercatonews сообщил об интересе к россиянину со стороны «Интера», где в хавбеке видят альтернативу для Хакана Чалханоглу, который полгода назад перешел из «Милана» на правах свободного агента. Также не исключается вариант аренды с правом выкупа контракта Миранчука.

26-летний Миранчук в этом сезоне получает гораздо меньше игровой практики, чем раньше. В Бергамо он выступает на протяжении 16 месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
01 Января 2022 в 20:59
Дженоа с ррусскоговорящим тренером лучший вариант как для Мирранчука.
3Tituli
01 Января 2022 в 20:39
Обоссаться можно от такого усиления...
Underdog !
01 Января 2022 в 20:16
Сегодняшний уровень это Верона или Дженоа. Но похвально,что хочет в Европе остаться
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