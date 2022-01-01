Алексей Миранчук интересен «Интеру»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вполне может обрести новую команду уже в текущем месяце во время зимнего трансферного окна. Это может быть как вариант из Италии, так и из-за рубежа - «Верона», «Дженоа» и т.д.

Calciomercatonews сообщил об интересе к россиянину со стороны «Интера», где в хавбеке видят альтернативу для Хакана Чалханоглу, который полгода назад перешел из «Милана» на правах свободного агента. Также не исключается вариант аренды с правом выкупа контракта Миранчука.

26-летний Миранчук в этом сезоне получает гораздо меньше игровой практики, чем раньше. В Бергамо он выступает на протяжении 16 месяцев.