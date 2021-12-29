Переговоры по Алексею Миранчуку ведутся с тремя клубами, но конкретных предложений пока нет

Cага возможного ухода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в аренду все никак не заканчивается. Как выяснилось, никто из претендентов на россиянина пока так и не предложил футболисту конкретные условия сотрудничества.

По информации «РБ Спорт», представители Миранчука активно обсуждают потенциальное соглашение с тремя клубами Серии А – «Дженоа», «Вероной» и «Торино». Полагается, что стороны перейдут на новый этап переговоров уже в январе.

Также остается неизвестным, решится ли какая-то из команд на полноценный трансфер плеймейкера. Согласно различным слухам, «Аталанта» оценивает его в 12 миллионов евро.