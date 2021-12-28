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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» и «Верона» продвинулись в переговорах по Миранчуку слухи

28 Декабря 2021 • 20:15 Комментировать
Специя
...
Верона
06.01 16:30

На днях итальянские СМИ сообщали о переговорах между «Аталантой» и потенциальными претендентами на полузащитника Алексея Миранчука. Оказывается, клуб из Бергамо лично заинтересован в уходе россиянина в «Верону», а не в «Дженоа».

Дело в том, что «Аталанте» нужен один из футболистов «Вероны», а именно плеймейкер Антонин Барак. Таким образом, руководство согласно отдать Миранчука в аренду, если у них будет приоритет в подписании чешского футболиста летом, передает издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, что различные источники ранее также писали об активной заинтересованности в Миранчуке со стороны питерского «Зенита».   

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта Алексей Миранчук
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