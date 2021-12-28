На днях итальянские СМИ сообщали о переговорах между «Аталантой» и потенциальными претендентами на полузащитника Алексея Миранчука. Оказывается, клуб из Бергамо лично заинтересован в уходе россиянина в «Верону», а не в «Дженоа».

Дело в том, что «Аталанте» нужен один из футболистов «Вероны», а именно плеймейкер Антонин Барак. Таким образом, руководство согласно отдать Миранчука в аренду, если у них будет приоритет в подписании чешского футболиста летом, передает издание TuttoMercatoWeb.

Напомним, что различные источники ранее также писали об активной заинтересованности в Миранчуке со стороны питерского «Зенита».