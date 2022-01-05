Инсинье летом перейдёт в «Торонто»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье следующим летом может оказаться в «Торонто». Контракт итальянца с неаполитанцами истекает летом 2022 года, и все идет к тому, что стороны так и не продлят соглашение.

Как сообщает The Guardian, Инсинье уже согласовал с «Торонто» контракт до 2027 года с окладом в 11 миллионов евро в год. Именно такую зарплату игрок просил у «Наполи», но так и не дождался положительного ответа от руководства.

Напомним, что Инсинье выступает за «Наполи» с 2009 года. С тех пор футболист провел за клуб 415 матчей, в которых отличился 114 голами и 91 ассистом.