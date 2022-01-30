«Наполи» приобрёл уругвайского защитника из «Хетафе»

«Наполи» решил усилиться 24-летним уругвайским защитником Матиасом Оливейрой, однако он перейдет в неаполитанский клуб лишь по окончании сезона. До этого он продолжит защищать цвета испанского клуба, уточняет La Gazzetta Dello Sport. Игрок обойдется «Наполи» в 12 миллионов евро, еще три «Хетафе» может заработать в качестве бонуса. Итальянцы были не прочь заполучить Оливейру немедленно, но ведущий борьбу за выживание в Ла Лиге «Хетафе» не согласился на такой вариант.

Ранее Оливейра выступал в уругвайских клубах «Насьональ», «Атенас», а также «Альбасете». В текущем сезоне на его счету девятнадцать матчей в составе «Хетафе», в которых он забил один гол.