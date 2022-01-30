Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не хочет продавать Фабиана Руиса

30 Января 2022 • 06:04 Комментировать
Венеция
...
Наполи
6.70 4.40 1.48
06.02 17:00

Фабиан Руис нужен «Наполи», клуб не хочет продавать своего полузащитника, несмотря на щедрые предложения. Так, «Ньюкасл» предложил за него сорок миллионов евро, сообщил в своем «Твиттере» итальянский репортер Николо Скира, однако неаполитанцы отказали в продаже 25-летнего испанского игрока.

Возможно, потому что оценивают его куда дороже - так, Tranfermarkt сообщает о рыночной стоимости в 55 миллионов евро для Руиса, который в нынешнем сезоне записал на свой счет уже пять голов, а также четырежды успешно ассистировал партнерам.

Руис выступает за «Наполи» с 2018 года, также он провел десять матчей в составе испанской сборной, в том числе и на Евро-2020.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕНЕЦИЯ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
06:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уговорил «Ювентус» отпустить Кулушевски в аренду
06:04 · Италия. Серия А
«Наполи» не хочет продавать Фабиана Руиса
05:58 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Ромы» будет защищать цвета «Салернитаны»
00:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Салернитана» согласовали переход Бохинена
00:31 · Италия. Серия А
​Миранчук сказал «да» «Лацио» слухи
00:29 · Италия. Серия А
Райола пообещал «Интеру» найти покупателя на де Врея
29 Января
23:56 · Италия. Серия А
«Лацио» присматривается к защитнику «Вероны»
23:04 · Италия. Серия А
Сенси рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Сампдорию»
22:45 · Италия. Серия А
В Италии сообщили, что переговоры «Фиорентины» и Кокорина по расторжению контракта уже зашли в тупик
20:17 · Италия. Серия А
«Рома» попытается летом подписать лидера «Валенсии» слухи
20:15 · Италия. Серия А
​Ультрас «Фиорентины» резко раскритиковали клуб за продажу Влаховича «Ювентусу» 3
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью не получит Джаку зимой слухи
19:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Торсби прокомментировал информацию об интересе «Спартака» и «Локомотива»
18:57 · Италия. Серия А
​Ещё один украинец переезжает в Серию А
18:47 · Италия. Серия А
​«Ювентус» показал кадры с первой тренировки Влаховича видео
Все новости
Рекомендуем