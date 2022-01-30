«Наполи» не хочет продавать Фабиана Руиса

Фабиан Руис нужен «Наполи», клуб не хочет продавать своего полузащитника, несмотря на щедрые предложения. Так, «Ньюкасл» предложил за него сорок миллионов евро, сообщил в своем «Твиттере» итальянский репортер Николо Скира, однако неаполитанцы отказали в продаже 25-летнего испанского игрока.

Возможно, потому что оценивают его куда дороже - так, Tranfermarkt сообщает о рыночной стоимости в 55 миллионов евро для Руиса, который в нынешнем сезоне записал на свой счет уже пять голов, а также четырежды успешно ассистировал партнерам.

Руис выступает за «Наполи» с 2018 года, также он провел десять матчей в составе испанской сборной, в том числе и на Евро-2020.