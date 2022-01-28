Ррахмани заявил, что его критикуют лишь потому что он - косовар

Защитник «Наполи» Амир Ррахмани сделал достаточно скандальное заявление, в котором поделился своим мнением о причинах критики, которой он, как и любой игрок, время от времени подвергается. По мнению Ррахмани, причина лишь в том, что он представляет Косово - частично признанного государства, появившегося после имевших место в 1999 году бомбардировок Сербии. Заявление Ррахмани прозвучало в ходе радиоэфира Kiss Kiss Napoli на одной из неаполитанских радиостанций.

- Критика, которая звучала в прошлом году в мой адрес в Удине? Я полагаю, что это связано с тем, что я родом из Косово. Мои соотечественники известны в мире вовсе не за футбольные качества, и потому людям тут трудно свыкнуться с тем, что я тоже могу хорошо играть, - считает Ррахмани.

Ррахмани успел поиграть в родном Косово, затем в Албании и Хорватии, а в 2019 перебрался в Италию - сперва в «Верону», затем в «Наполи».