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Чемпионат Италии. Серия А

Ррахмани заявил, что его критикуют лишь потому что он - косовар

28 Января 2022 • 07:39 Комментировать
Венеция
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Наполи
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06.02 17:00

Защитник «Наполи» Амир Ррахмани сделал достаточно скандальное заявление, в котором поделился своим мнением о причинах критики, которой он, как и любой игрок, время от времени подвергается. По мнению Ррахмани, причина лишь в том, что он представляет Косово - частично признанного государства, появившегося после имевших место в 1999 году бомбардировок Сербии. Заявление Ррахмани прозвучало в ходе радиоэфира Kiss Kiss Napoli на одной из неаполитанских радиостанций.

- Критика, которая звучала в прошлом году в мой адрес в Удине? Я полагаю, что это связано с тем, что я родом из Косово. Мои соотечественники известны в мире вовсе не за футбольные качества, и потому людям тут трудно свыкнуться с тем, что я тоже могу хорошо играть, - считает Ррахмани.

Ррахмани успел поиграть в родном Косово, затем в Албании и Хорватии, а в 2019 перебрался в Италию - сперва в «Верону», затем в «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Амир Ррахмани
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