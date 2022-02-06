​Судья столкнулся с игроком «Венеции» по ходу матча – обоим понадобилась помощь

В воскресенье вечером в чемпионате Италии играли «Венеция» и «Наполи». В начале второго тайма на поле произошёл эпизод, который можно увидеть нечасто – арбитр и футболист столкнулись головами. Рефери Маурицио Мариани и защитник хозяев Тайронн Эбюэхи не увидели друг друга, что и привело к стыку. И судье, и футболисту понадобилась помощь медиков. Эбюэхи перемотали голову, что наводит на мысли о возможном рассечении. Мариани, в свою очередь, получил несколько царапин из-за висящего на ухе наушника для связи с ассистентами.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Венецию» на выезде со счётом 2:0.