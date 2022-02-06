Спаллетти прокомментировал возвращение «Наполи» в чемпионскую гонку

В воскресенье «Наполи» на выезде сумел добыть победу над аутсайдером Серии А «Венецией», вернувшись тем самым в чемпионскую гонку. Главный тренер команды Лучано Спаллетти остался доволен увиденным в исполнении своих подопечных.

«Такая победа придает нам опыта и уверенности, мы продолжаем нашу борьбу за положительные результаты. Никто не собирается надеяться на осечки конкурентов, у нас свой путь. Мы увозим домой важные три очка, которые были набраны благодаря солидной игре», - поделился Спаллетти эмоциями на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что неаполитанцы сравнялись с «Миланом» - у обоих клубов по 52 пункта в турнирной таблице. На первом месте расположился «Интер» с 53 очками, но у «нерадзурри» еще поединок в запасе.