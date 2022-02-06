Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти прокомментировал возвращение «Наполи» в чемпионскую гонку

06 Февраля 2022 • 20:08 Комментировать
Венеция
0:2
Наполи
окончен

В воскресенье «Наполи» на выезде сумел добыть победу над аутсайдером Серии А «Венецией», вернувшись тем самым в чемпионскую гонку. Главный тренер команды Лучано Спаллетти остался доволен увиденным в исполнении своих подопечных.

«Такая победа придает нам опыта и уверенности, мы продолжаем нашу борьбу за положительные результаты. Никто не собирается надеяться на осечки конкурентов, у нас свой путь. Мы увозим домой важные три очка, которые были набраны благодаря солидной игре», - поделился Спаллетти эмоциями на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что неаполитанцы сравнялись с «Миланом» - у обоих клубов по 52 пункта в турнирной таблице. На первом месте расположился «Интер» с 53 очками, но у «нерадзурри» еще поединок в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Аталанта 1:2 Кальяри 1.21 6.70 13.00
окончен Венеция 0:2 Наполи 7.50 4.90 1.40
окончен Болонья 0:0 Эмполи 1.96 3.80 3.75
окончен Сампдория 4:0 Сассуоло 2.70 3.65 2.45
Идет 27 минута Удинезе 0:0 Торино 3.05 3.25 2.40
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
20:08 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал возвращение «Наполи» в чемпионскую гонку
19:23 · Италия. Серия А
​Судья столкнулся с игроком «Венеции» по ходу матча – обоим понадобилась помощь
19:03 · Италия. Серия А
«Сампдория» разгромила «Сассуоло», «Наполи» снова второй
17:49 · Италия. Серия А
​«Ювентус» сделал предложение Дембеле слухи
17:41 · Италия. Серия А
Гасперини посетовал на VAR после поражения от «Кальяри» 1
16:33 · Италия. Серия А
​«Венеция» - «Наполи» - 0:2 (завершён)
16:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» дома проиграла аутсайдеру
14:05 · Италия. Серия А
​«Аталанта» - «Кальяри» - 1:2 (завершён)
14:03 · Италия. Серия А
Сакки: «Милан» умеет ждать»
13:19 · Италия. Серия А
Давидс предрекает Влаховичу сложности
04:34 · Италия. Серия А
Ханданович огорчен неудачей в миланском дерби 2
04:28 · Италия. Серия А
Уже в шести сезонах кряду Иммобиле участвует в 20 и более голах своей команды в Серии А
04:19 · Италия. Серия А
Жиру: «Горжусь командой, которая не сдаётся»
02:46 · Италия. Серия А
«Милан» впервые с 2004 года одержал волевую победу в дерби 1
02:24 · Италия. Серия А
Пиоли откажется на месяц от курения любимых сигар - так он отмечает победу в дерби
Все новости
Рекомендуем