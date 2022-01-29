«Ньюкаслу» не удалось подписать полузащитника «Наполи»

«Ньюкаслу» не удалось осуществить еще один трансфер, считавшийся для клуба приоритетным. «Сороки» намерены усилить центральную линию команды и в качестве самой подходящей кандидатуры рассматривали полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Как свидетельствуют журналисты испанской газеты AS, от переезда в Англию отказался сам футболист. Он принял решение доиграть сезон в составе неаполитанцев, после чего летом будет рассматривать различные варианты.

Примечательно, что помимо «Ньюкасла», интерес к Руису проявляют топ-клубы Европы, в частности «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего испанца в 55 миллионов евро.