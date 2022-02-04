Нани счастлив бороться за выживание с «Венецией»

Новичок итальянской «Венеции» Нани заявил, что рад бороться за выживание с новым клубом. Также в своём недавнем интервью португалец рассказал, какие аспекты игры ему предстоит усовершенствовать.

«Намного лучше, когда ты играешь за какую-то цель. Раньше я играл для того, чтобы оставаться на вершине, а сейчас наша команда старается не опуститься ниже. Это даёт мне дополнительную мотивацию», – цитирует полузащитника Football Italia.

Напомним, что в «Венецию» Нани перебрался из американского «Орландо Сити». Этой зимой португалец стал свободным агентом, после чего перебрался в итальянский клуб на бесплатной основе.