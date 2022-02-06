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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» разгромила «Сассуоло», «Наполи» снова второй

06 Февраля 2022 • 19:03 Комментировать
Венеция
0:2
Наполи
окончен

В чемпионате Италии сыграны некоторые матчи. «Сампдория» прервала серию поражений, разгромив «Сассуоло» (4:0). «Наполи» удачно сыграл на выезде против «Венеции» и настигла «Милан» на втором месте благодаря голам Виктора Осимхена и Андреа Петтаньи (2:0). «Болонья» с «Эмполи» голами не порадовали.

Протокол игры  
Сампдория 4:0Сассуоло
(1:0) Капуто Франческо5'   
(2:0) Сенси Стефано7'   

(3:0) Конти Андреа63'

(4:0) Кандрева Антонио 90'

   
Фальконе Владимиро   58'Берешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарМурру Никола  75' (Ауджелло Томмазо (  75') Кандрева Антонио   20'Торсби МортенРинкон Томас  75' (Виейра Ронни (  75') Сенси СтефаноГаббьядини Маноло  36' (Супряга Владислав (  36'Конти Андреа  59') Капуто Франческо
Запасные: Аудеро ЭмильМаньяни ДжанджакомоРавалья НиколаТримболи СимонеСабири АбдельхамидАскилдсен Кристоффер
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш ВладФеррари ДжанмаркоКирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде  60' (Дефрель Грегоре (  60') Лопес Максим  73' (Энрике Матеус (  73') Берарди ДоменикоРаспадори Джакомо   45'Траоре Хамед  60' (Харрауи Абдау (  60') Скамачча Джанлука   50'
Запасные: Пеголо ДжанлукаТольян ЙеремиСаталино ДжакомоСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоАйхан КанRuan NetoМаньянелли ФранческоПелузо Федерико
06 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Протокол игры  
Венеция 0:1Наполи
  

59' Осимхен Виктор (0:1)

90' Петанья Андреа (0:2)

Леццерини ЛукаЭбюэхи ТайроннКальдара МаттиаЧеккарони ПьетроХапс РидгесианоЧрнигой Домен  70' (Бузио Джанлука (  70'   76') Ампаду Этан  78' (Фьордилино Антонио (  78') Кюизанс Микаэль  78' (Нсаме Жан-Пьер (  78') Йонсен Деннис  70' (Араму Маттиа (  70') Окереке ДавидНани Луиш  62' (Анри Тома (  62')
Запасные: Модоло МаркоСвобода МихаэльТессманн ТаннерСигурдссон АрнорПерец ДорРомеро СерхиоМолинаро Кристиан
Оспина ДавидДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусРуй Мариу   74'Фабиан РуисЛоботка Станислав   83'Политано Маттео  79' (Мертенс Дрис (  79') Зелиньски ПётрИнсинье Лоренцо  79' (Элмас Эльиф (  79') Осимхен Виктор
Запасные: Петанья АндреаМарфелла ДавидеМалку КевинГулам ФаузиМерет АлексДзаноли АлессандроДемме Диего
06 февраля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Протокол игры  
Болонья 0:0Эмполи
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель ГариТеате АртурДе Сильвестри Лоренцо   40'  69' (Касиус Денсо (  69') Схаутен Йерди   23'Сванберг Маттиас  80' (Сансоне Никола (  80') Сориано Роберто  69' (Барроу Муса (  69') Виньято Эмануэль  87' (Дейкс Митчелл (  87') Орсолини Риккардо  80' (Эбишер Мишель (  80') Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс ЛуисПююхтя НикласБарди ФранческоМолла МаркоБонифаци КевинФальчинелли Диего
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарВити МаттиаРоманьоли СимонеПаризи Фабьяно   59'  70' (Какас Либерато (  70'   90') Журковски ШимонАслани Кристьян   31'Бандинелли Филиппо   40'  61' (Верре Валерио (  61') Хендерсон Лиам  61' (Бенасси Марко (  61') Байрами Недим  70' (Ди Франческо Федерико (  70') Пинамонти Андреа  88' (Ла Мантия Андреа (  88')
Запасные: Исмайли АрдианФурлан ЯкопоШтулац ЛеоТонелли ЛоренцоУйкани СамирФьямоцци РиккардоКутроне Патрик
06 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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окончен Аталанта 1:2 Кальяри 1.21 6.70 13.00
окончен Венеция 0:2 Наполи 7.50 4.90 1.40
окончен Болонья 0:0 Эмполи 1.96 3.80 3.75
окончен Сампдория 4:0 Сассуоло 2.70 3.65 2.45
Идет 27 минута Удинезе 0:0 Торино 3.05 3.25 2.40
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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