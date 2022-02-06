«Сампдория» разгромила «Сассуоло», «Наполи» снова второй

В чемпионате Италии сыграны некоторые матчи. «Сампдория» прервала серию поражений, разгромив «Сассуоло» (4:0). «Наполи» удачно сыграл на выезде против «Венеции» и настигла «Милан» на втором месте благодаря голам Виктора Осимхена и Андреа Петтаньи (2:0). «Болонья» с «Эмполи» голами не порадовали.
Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо5'
|(2:0) Сенси Стефано7'
(3:0) Конти Андреа63'
(4:0) Кандрева Антонио 90'
Фальконе Владимиро • 58'Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Мурру Никола 75' (Ауджелло Томмазо ( 75') •Кандрева Антонио • 20'Торсби Мортен•Ринкон Томас 75' (Виейра Ронни ( 75') •Сенси Стефано•Габбьядини Маноло 36' (Супряга Владислав ( 36'•Конти Андреа 59') •Капуто Франческо
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 60' (Дефрель Грегоре ( 60') •Лопес Максим 73' (Энрике Матеус ( 73') •Берарди Доменико•Распадори Джакомо • 45'Траоре Хамед 60' (Харрауи Абдау ( 60') •Скамачча Джанлука 50'
06 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
59' Осимхен Виктор (0:1)
90' Петанья Андреа (0:2)
Леццерини Лука•Эбюэхи Тайронн•Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Хапс Ридгесиано•Чрнигой Домен 70' (Бузио Джанлука ( 70' ) • 76'Ампаду Этан 78' (Фьордилино Антонио ( 78') •Кюизанс Микаэль 78' (Нсаме Жан-Пьер ( 78') •Йонсен Деннис 70' (Араму Маттиа ( 70') •Окереке Давид•Нани Луиш 62' (Анри Тома ( 62')
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу • 74'Фабиан Руис•Лоботка Станислав • 83'Политано Маттео 79' (Мертенс Дрис ( 79') •Зелиньски Пётр•Инсинье Лоренцо 79' (Элмас Эльиф ( 79') •Осимхен Виктор
06 февраля. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Протокол игры
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари•Теате Артур•Де Сильвестри Лоренцо 40' 69' (Касиус Денсо ( 69') •Схаутен Йерди • 23'Сванберг Маттиас 80' (Сансоне Никола ( 80') •Сориано Роберто 69' (Барроу Муса ( 69') •Виньято Эмануэль 87' (Дейкс Митчелл ( 87') •Орсолини Риккардо 80' (Эбишер Мишель ( 80') •Арнаутович Марко
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Вити Маттиа•Романьоли Симоне•Паризи Фабьяно 59' 70' (Какас Либерато ( 70' ) • 90'Журковски Шимон•Аслани Кристьян • 31'Бандинелли Филиппо 40' 61' (Верре Валерио ( 61') •Хендерсон Лиам 61' (Бенасси Марко ( 61') •Байрами Недим 70' (Ди Франческо Федерико ( 70') •Пинамонти Андреа 88' (Ла Мантия Андреа ( 88')
06 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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