«Интер» заинтересовался полузащитником сборной Украины

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Как стало известно журналистам Calciomercato, заинтересованность в услугах хавбека проявляет миланский «Интер».
«Нерадзурри» остались под впечатлением от игры полузащитника в недавнем очном поединке. В этой встрече Малиновский отметился забитым мячом.
Срок трудового договора Руслана с бергамасками рассчитан до середины 2023 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость украинца составляет 30 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний украинец сыграл шесть матчей в Серии А, забил гол и отдал результативную передачу.