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Серия А

«Интер» заинтересовался полузащитником сборной Украины

27 Сентября 2021 • 10:29 Комментировать
Интер Милан
2:2
Аталанта
окончен

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Как стало известно журналистам Calciomercato, заинтересованность в услугах хавбека проявляет миланский «Интер».

«Нерадзурри» остались под впечатлением от игры полузащитника в недавнем очном поединке. В этой встрече Малиновский отметился забитым мячом.

Срок трудового договора Руслана с бергамасками рассчитан до середины 2023 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость украинца составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний украинец сыграл шесть матчей в Серии А, забил гол и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Руслан Малиновский
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