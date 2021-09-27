«Интер» заинтересовался полузащитником сборной Украины

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Как стало известно журналистам Calciomercato, заинтересованность в услугах хавбека проявляет миланский «Интер».

«Нерадзурри» остались под впечатлением от игры полузащитника в недавнем очном поединке. В этой встрече Малиновский отметился забитым мячом.

Срок трудового договора Руслана с бергамасками рассчитан до середины 2023 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость украинца составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний украинец сыграл шесть матчей в Серии А, забил гол и отдал результативную передачу.