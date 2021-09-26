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Серия А

Гасперини: «Ничья с «Интером» - справедливый результат»

26 Сентября 2021 • 08:25 Комментировать
Интер Милан
2:2
Аталанта
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после поединка с миланским «Интером» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Отличный матч со стороны обеих команд. Мы могли потерпеть поражение, но «нерадзурри» не забили пенальти. Думаю, ничья – справедливый результат. Обе команды имели много моментов, встреча могла завершиться успехом в любую сторону», - приводит слова специалиста Football Italia.

После шести туров бергамаски набрали 11 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Серии А. В следующем матче чемпионата «Аталанта» на своем поле примет «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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