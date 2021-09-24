​Гасперини: «Мы не боремся за Скудетто, мы на уровне «Фиорентины» и «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжает открещиваться от задачи по завоеванию титула чемпиона Италии.

«У «Интера», «Милана» и «Наполи» есть что-то большее, чем у нас, поэтому нам бесполезно смотреть на Скудетто. «Торино» и «Наполи» находятся на одном уровне с нами», - сказал Гасперини на пресс-конференции. Слова тренера бергамасков приводит Calciomercato.com.

Стоит отметить, что в каждом из трёх последних сезонов «Аталанта» финишировала в топ-4 Серии А и получала билет в Лигу чемпионов.

В субботу, 25 сентября, «Аталанта» проведёт гостевой матч против «Интера».