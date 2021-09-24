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Серия А

​Гасперини: «Мы не боремся за Скудетто, мы на уровне «Фиорентины» и «Торино»

24 Сентября 2021 • 18:47 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
2.00 3.80 3.45
Через 23 ч. 58 мин.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжает открещиваться от задачи по завоеванию титула чемпиона Италии.

«У «Интера», «Милана» и «Наполи» есть что-то большее, чем у нас, поэтому нам бесполезно смотреть на Скудетто. «Торино» и «Наполи» находятся на одном уровне с нами», - сказал Гасперини на пресс-конференции. Слова тренера бергамасков приводит Calciomercato.com.

Стоит отметить, что в каждом из трёх последних сезонов «Аталанта» финишировала в топ-4 Серии А и получала билет в Лигу чемпионов.

В субботу, 25 сентября, «Аталанта» проведёт гостевой матч против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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