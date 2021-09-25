Индзаги после ничьей с «Аталантой»: «Мы заслуживали большего»

В субботу вечером в чемпионате Италии «Интер» и «Аталанта» разошлись миром – 2:2. После игры комментарий дал рулевой миланской команды Симоне Индзаги.

«Людям, без сомнений, игра доставила удовольствие, но мы ощущаем горечь от этой ничьей, поскольку чувствуем, что могли бы получить больше.

Я горд, потому что сегодня на поле мы видели две команды, которые изо всех сил старались победить. Второй тайм прошёл на очень хорошем уровне. Хуан Муссо сделал пару отличных сэйвов, и мы не забили пенальти. Так что мы чувствуем, что заслуживали большего», - сказал Индзаги DAZN.

Уже во вторник, 28 сентября, «Интер» сыграет против «Шахтёра» в Лиге чемпионов.