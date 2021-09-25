«Интер» с «Аталантой» всё же сыграли вничью в матче с обоюдными шансами

В центральном матче шестого тура «Интер» принимал «Аталанту». Игра получилась насыщенной моментами и голами. Лаутаро Мартинес забил уже на пятой минуте, но первый тайм выиграли гости после ударов Руслана Малиновского и Рафаэла Толоя.
На 71-й минуте Эдин Джеко сравнял счет, а Федерико Димарко не забил 11-метровый, и тут же «Интер» вместо 3:2 получил 2:3 и снова 2:2, так как гол Роберто Пикколи отменил ВАР. Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.
«Интер» идет на третьем месте с 14 очками, у «Аталанты» на одну победу меньше и пятая строчка.
Протокол игры
|Интер Милан
|2:2
|Аталанта
|(1:0) Мартинес Лаутаро 5'
|30' Малиновский Руслан (1:1)
|38' Толой Рафаэл (1:2)
|(2:2) Джеко Эдин 71'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 12' 57' ( Дюмфрис Дензел ( 57') • Дармиан Маттео 57' ( Димарко Федерико ( 57') • Барелла Николо • 70'Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 43' 57' ( Весино Матиас ( 57') • Перишич Иван • Мартинес Лаутаро 81' ( Санчес Алексис ( 81') • Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Гальярдини Роберто • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих • Паломино Хосе 19' 70' ( Меле Йоаким ( 70') • Дзаппакоста Давиде 64' 77' ( Пашалич Марио ( 77') • Фройлер Ремо • Де Рон Мартен • Госенс Робин • Пессина Маттео 63' ( Джимсити Берат ( 63') • Сапата Дуван 21' 63' ( Пикколи Роберто ( 63') • Малиновский Руслан 4' 62' ( Иличич Йосип ( 62')
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Коопмейнерс Теун • Ловато Маттео • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо
25 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).