«Интер» с «Аталантой» всё же сыграли вничью в матче с обоюдными шансами

В центральном матче шестого тура «Интер» принимал «Аталанту». Игра получилась насыщенной моментами и голами. Лаутаро Мартинес забил уже на пятой минуте, но первый тайм выиграли гости после ударов Руслана Малиновского и Рафаэла Толоя.

На 71-й минуте Эдин Джеко сравнял счет, а Федерико Димарко не забил 11-метровый, и тут же «Интер» вместо 3:2 получил 2:3 и снова 2:2, так как гол Роберто Пикколи отменил ВАР. Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.

«Интер» идет на третьем месте с 14 очками, у «Аталанты» на одну победу меньше и пятая строчка.