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Серия А

«Интер» с «Аталантой» всё же сыграли вничью в матче с обоюдными шансами

25 Сентября 2021 • 21:00 Комментировать (7)
Интер Милан
2:2
Аталанта
окончен

В центральном матче шестого тура «Интер» принимал «Аталанту». Игра получилась насыщенной моментами и голами. Лаутаро Мартинес забил уже на пятой минуте, но первый тайм выиграли гости после ударов Руслана Малиновского и Рафаэла Толоя.

На 71-й минуте Эдин Джеко сравнял счет, а Федерико Димарко не забил 11-метровый, и тут же «Интер» вместо 3:2 получил 2:3 и снова 2:2, так как гол Роберто Пикколи отменил ВАР. Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.

«Интер» идет на третьем месте с 14 очками, у «Аталанты» на одну победу меньше и пятая строчка.

Протокол игры  
Интер Милан 2:2 Аталанта
(1:0) Мартинес Лаутаро 5'    
    30' Малиновский Руслан (1:1)
    38' Толой Рафаэл (1:2)
(2:2) Джеко Эдин 71'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   12'   57' (Дюмфрис Дензел (   57') Дармиан Маттео   57' (Димарко Федерико (   57') Барелла Николо   70' Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   43'   57' (Весино Матиас (   57') Перишич Иван Мартинес Лаутаро   81' (Санчес Алексис (   81') Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс Сатриано Мартин Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих Паломино Хосе   19'   70' (Меле Йоаким (   70') Дзаппакоста Давиде   64'   77' (Пашалич Марио (   77') Фройлер Ремо Де Рон Мартен Госенс Робин Пессина Маттео   63' (Джимсити Берат (   63') Сапата Дуван   21'   63' (Пикколи Роберто (   63') Малиновский Руслан   4'   62' (Иличич Йосип (   62')
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Коопмейнерс Теун Ловато Маттео Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
25 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Эдин Джеко
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
FORZAYOU
25 Сентября 2021 в 22:00
Сериал крут!!!
Ale10JUFC
25 Сентября 2021 в 21:02
Ну судья отобрал победу у Беграмасков.
Beorn_n
25 Сентября 2021 в 21:05
По факту мяч ушел..
Ale10JUFC
25 Сентября 2021 в 21:10
Ну так это эпизод спустя несколько игровых моментов, я первоначально подумал ,что офсайд зафиксировали у Аталанты когда игрок отстранился от мяча, а когда показали повтор ,то я был в шоке. Таким образом можно много голов отменить при желании.
Mansur005
25 Сентября 2021 в 21:43
то есть часто после незафиксированного судьями аута забивают голы, которые засчитывают?
Beorn_n
25 Сентября 2021 в 21:01
Если сравнить этот матч и Челси - МС просто небо и земля). Достойная ничья.
FORZAYOU
25 Сентября 2021 в 21:59
Челюсти-МС надо на ночь показывать. Сонное царство
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окончен Специя 1:2 Милан
окончен Интер Милан 2:2 Аталанта
Идет 20 минута Дженоа 0:1 Верона 2.85 3.45 2.5
26.09  13:30 Ювентус ... Сампдория 1.35 5.6 8.2
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26.09  21:45 Наполи ... Кальяри 1.3 6 9.4
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