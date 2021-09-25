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Экс-игрок «Аталанты» Манфредини: «Миранчуку не стоит зимой никуда уходить» эксклюзив

25 Сентября 2021 • 18:05 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
2.00 3.70 3.55
Через 0 ч. 36 мин.

Бывший игрок «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Интером».

- Миранчук - отличный игрок! Я думаю, что ему нужно больше времени, чтобы до конца понять все требования Гасперини. Да, он уже год в Бергамо, но ему все-таки труднее, чем многим другим новичкам «Аталанты». На его позиции серьезная конкуренция, но при этом он выходит на поле в этом сезоне чаще, чем в том, когда он много сидел на скамейке.  Безусловно, с учетом того, какой плотный календарь, Миранчуку не стоит зимой никуда уходить. У него будут шансы себя проявить. Кстати, я думаю, сегодня он забьет «Интеру», свой первый гол в Италии он забил как раз этой команде.

Сергей Румянцев

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Аталанта Томас Манфредини
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