Бывший игрок «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Интером».

- Миранчук - отличный игрок! Я думаю, что ему нужно больше времени, чтобы до конца понять все требования Гасперини. Да, он уже год в Бергамо, но ему все-таки труднее, чем многим другим новичкам «Аталанты». На его позиции серьезная конкуренция, но при этом он выходит на поле в этом сезоне чаще, чем в том, когда он много сидел на скамейке. Безусловно, с учетом того, какой плотный календарь, Миранчуку не стоит зимой никуда уходить. У него будут шансы себя проявить. Кстати, я думаю, сегодня он забьет «Интеру», свой первый гол в Италии он забил как раз этой команде.

Сергей Румянцев