Видаль получил травму и может пропустить игру с «Шахтёром»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может пропустить ближайшие матчи команды из-за полученного повреждения.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, чилиец точно пропустит встречу с «Аталантой» на этих выходных, а также рискует наблюдать за поединком с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов с трибун стадиона.

Напомним, что у футболиста случился рецидив травмы бедра, из-за которого Видаль уже пропустил длительный отрезок текущего сезона. Пока на счету хавбека лишь три матча в итальянском чемпионате, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.