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Видаль получил травму и может пропустить игру с «Шахтёром»

23 Сентября 2021 • 23:36 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
2.10 3.75 3.25
25.09 19:00

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может пропустить ближайшие матчи команды из-за полученного повреждения.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, чилиец точно пропустит встречу с «Аталантой» на этих выходных, а также рискует наблюдать за поединком с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов с трибун стадиона.

Напомним, что у футболиста случился рецидив травмы бедра, из-за которого Видаль уже пропустил длительный отрезок текущего сезона. Пока на счету хавбека лишь три матча в итальянском чемпионате, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Артуро Видаль
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