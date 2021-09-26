​У Гасперини спросили, нужно ли включить левую ногу Малиновского в список ЮНЕСКО

В субботу вечером «Интер» и «Аталанта» в ярком матче чемпионата Италии сыграли вничью со счётом 2:2. Один из голов в составе гостей забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которому удался шикарный удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки.

После игры у главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини в шутку спросили, должна ли левая нога Малиновского быть включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«У этой левой ноги недавно сбился прицел, но Малиновский его откорректировал. Это был выдающийся гол», - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.