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​У Гасперини спросили, нужно ли включить левую ногу Малиновского в список ЮНЕСКО

26 Сентября 2021 • 11:45 Комментировать (2)
Интер Милан
2:2
Аталанта
окончен

В субботу вечером «Интер» и «Аталанта» в ярком матче чемпионата Италии сыграли вничью со счётом 2:2. Один из голов в составе гостей забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, которому удался шикарный удар левой ногой из-за пределов штрафной площадки.

После игры у главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини в шутку спросили, должна ли левая нога Малиновского быть включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«У этой левой ноги недавно сбился прицел, но Малиновский его откорректировал. Это был выдающийся гол», - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Сентября 2021 в 12:03
Прям шутка огонь
ARTUR
26 Сентября 2021 в 12:03
Прям шутка огонь
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