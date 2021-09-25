Бывший капитан «Аталанты» Кристиан Дони в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед матчем с «Интером» дал оценку игру Алексея Миранчука.

- Сам по себе Миранчук мне очень нравится. Он классно работает с мячом, а еще у него классный удар с левой. Проблема в том, что мне кажется, это не совсем игрок для Гасперини. У него нет тех качеств, которые главный тренер «Аталанты» ищет в своих футболистах, поэтому Миранчук так мало играет. Система игры Гасперини сложна для адаптации, не всем это удается. Кроме того, у него сильные конкуренты на позиции правого полуфланга. Иличич, Пессина и Малиновский лучше адаптированы в эту модель. Сложно ее понять, если играть нерегулярно, но мне правда нравится Миранчук, я надеюсь, у него будут шансы проявить себя. Полагаю, из всех атакующих игроков он самый нестандартный и непредсказуемый.

Сергей Румянцев