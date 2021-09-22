У Санчеса есть предложения из Испании и Франции

Чилийский форвард «Интера» Алексис Санчес близок к расставанию с чемпионами Серии А уже по ходу зимнего трансферного окна.

Как информирует источник Calciomercato, у 32-летнего нападающего «нерадзури» есть варианты с продолжением карьеры в чемпионатах Испании или Франции. В списке претендентов на южноамериканца фигурируют такие клубы как «Севилья», «Бетис» и «Марсель».

Ранее сообщалось, что «Интер» готов предоставить Санчесу статус свободного агента и отпустить его уже в первый месяц нового года.

Добавим, что в прошлой кампании чилиец регулярно получал игровые минуты при Антонио Конте. Тогда в 38 матчах во всех турнирах он забил 7 голов и отличился 8 ассистами.