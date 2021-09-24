Симоне Индзаги: «Ждать подарков от «Аталанты» не стоит»

Алленаторе миланского «Интера» Симоне Индзаги озвучил своё мнение касаемо предстоящей схватки с «Аталантой» в шестом туре Серии А.

«Желание выиграть и нацеленность на победу в каждой дуэли предопределят итог встречи. У бергамасков замечательная команда. Ждать подарков от «Аталанты» не стоит. Нам важно показать достаточный класс, чтобы не допускать ошибок», - приводит слова Симоне Индзаги Football Italia.

Главный тренер «Интера» добавил, что он пока не решил, кого выпустит в стартовом составе на ближайшую игру с «богиней», а кого прибережёт на матч Лиги чемпионов против «Шахтёра».