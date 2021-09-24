Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
Серия А

Симоне Индзаги: «Ждать подарков от «Аталанты» не стоит»

24 Сентября 2021 • 23:34 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
2.00 3.80 3.45
Через 18 ч. 8 мин.

Алленаторе миланского «Интера» Симоне Индзаги озвучил своё мнение касаемо предстоящей схватки с «Аталантой» в шестом туре Серии А.

«Желание выиграть и нацеленность на победу в каждой дуэли предопределят итог встречи. У бергамасков замечательная команда. Ждать подарков от «Аталанты» не стоит. Нам важно показать достаточный класс, чтобы не допускать ошибок», - приводит слова Симоне Индзаги Football Italia.

Главный тренер «Интера» добавил, что он пока не решил, кого выпустит в стартовом составе на ближайшую игру с «богиней», а кого прибережёт на матч Лиги чемпионов против «Шахтёра».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Серия А Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  16:00 Специя ... Милан 5.8 4.7 1.53
25.09  19:00 Интер Милан ... Аталанта 2.24 3.75 3.05
25.09  21:45 Дженоа ... Верона 2.85 3.45 2.5
Все матчи
Новости
24 Сентября
23:42 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Ювентусу» необходимо время»
23:34 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Ждать подарков от «Аталанты» не стоит»
23:26 · Италия. Серия А
«Рома» лишилась капитана на дерби с «Лацио»
21:07 · Италия. Серия А
Тони: «Дибала должен показать, на что способен»
19:51 · Италия. Серия А
​Пиоли призывает внедрить в футбол правила из баскетбола 4
18:47 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Мы не боремся за Скудетто, мы на уровне «Фиорентины» и «Торино»
18:41 · Италия. Серия А
​Кассано: «В «Ювентусе» бардак»
13:53 · Италия. Серия А
«Месси точно с таким не сталкивался»: фанаты проигнорировали раздачу бесплатных футболок одноклубника Миранчука 1 видео
12:40 · Италия. Серия А
Моуринью хочет обжаловать удаление Пеллегрини
12:30 · Англия. Премьер-лига
Очередной клуб АПЛ заявил об интересе к Ремзи
11:44 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Наполи» хотел подписать Зинченко, но с де Лаурентисом договориться почти невозможно 2
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Влаховичем
10:50 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» насмехаются над Кокориным» 5
10:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» попытается купить звезду «Ювентуса», если продаст Холанна 3
10:22 · Италия. Серия А
«Реал» хочет бесплатно подписать Пеллегрини
Все новости
Рекомендуем