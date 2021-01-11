Пирло прокомментировал травмы Дибалы и Маккенни

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о повреждениях Уэстона Маккенни и Пауло Дибалы, которые игроки получили по ходу вчерашнего поединка против «Сассуоло» (3:1) в рамках 17-го тура Серии А.

«Дибала указал на травму связок колена. Понаблюдаем за его состоянием в течение ближайших дней, надеюсь, там ничего серьезного. Что касается Маккенни, то он имел небольшое повреждение мышц. Уэстон почувствовал боль во время выполнения финта, поэтому сразу завершил движение», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

Для туринской команды эта победа стала третьей подряд в национальном чемпионате.