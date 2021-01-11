Пирло: «Ювентус» должен побеждать в каждом матче»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после домашней победы над «Сассуоло» в поединке 17-го тура Серии А. Матч завершился победой «старой синьоры» со счетом 3:1.

«Игроки «Ювентуса» обязаны побеждать в каждом поединке. Нужно относиться к каждой встрече как к финалу. Это должно быть заложено в ДНК клуба. Команде требуется решительность и желание сражаться до последней секунды», - приводит слова тренера издание Football-Italia.

«Старая синьора» набрала 33 пункта и занимает четвертую позицию в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Милана» на семь баллов. При этом у команды Пирло есть один матч в запасе.