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Пирло: «Ювентус» должен побеждать в каждом матче»

11 Января 2021, 10:39,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после домашней победы над «Сассуоло» в поединке 17-го тура Серии А. Матч завершился победой «старой синьоры» со счетом 3:1.

«Игроки «Ювентуса» обязаны побеждать в каждом поединке. Нужно относиться к каждой встрече как к финалу. Это должно быть заложено в ДНК клуба. Команде требуется решительность и желание сражаться до последней секунды», - приводит слова тренера издание Football-Italia.

«Старая синьора» набрала 33 пункта и занимает четвертую позицию в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Милана» на семь баллов. При этом у команды Пирло есть один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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