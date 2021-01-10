​Мората возвращается в заявку «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората попал в опубликованный пресс-службой клуба список футболистов, которые могут выйти на поле в игре семнадцатого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Напомним, из-за мышечных проблем Мората пропустил стартовые матчи «Ювентуса» в новом календарном году против «Удинезе» и «Милана».

Полностью список доступных для игры футболистов выглядит так: Щесны, Буффон, Пинсольо – Кьеллини, Данило, Бонуччи, Демирал, ди Пардо, Дрэгустин, Фработта – Артур, Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Фаджиоли, Кулушевски – Роналду, Мората, Дибала.

«Ювентус» и «Сассуоло» начнут игру в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.