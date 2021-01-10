Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Мората возвращается в заявку «Ювентуса»

10 Января 2021, 16:54,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората попал в опубликованный пресс-службой клуба список футболистов, которые могут выйти на поле в игре семнадцатого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Напомним, из-за мышечных проблем Мората пропустил стартовые матчи «Ювентуса» в новом календарном году против «Удинезе» и «Милана».

Полностью список доступных для игры футболистов выглядит так: Щесны, Буффон, Пинсольо – Кьеллини, Данило, Бонуччи, Демирал, ди Пардо, Дрэгустин, Фработта – Артур, Ремзи, Маккенни, Кьеза, Рабио, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Фаджиоли, Кулушевски – Роналду, Мората, Дибала.  

«Ювентус» и «Сассуоло» начнут игру в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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