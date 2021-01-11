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​Обьянг извинился за грубый фол на Кьезе

11 Января 2021, 15:46,

Global Look Press

Полузащитник «Сассуоло» Педро Обьянг сделал публикацию в Twitter по поводу своего фола против Федерико Кьезы из «Ювентуса», за который он получил прямую красную карточку.

«Прежде всего, я хотел бы извиниться за допущенную ошибку, которая дорого стоила моей команде. Я не хотел оставлять команду в меньшинстве. Также отправляю свои лучшие пожелания Федерико Кьезе», - написал Обьянг.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Федерико Кьеза приехал на базу «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Сассуоло» на своём поле со счётом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Сассуоло, Федерико Кьеза, Педро Обьянг
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