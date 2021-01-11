​Обьянг извинился за грубый фол на Кьезе

Полузащитник «Сассуоло» Педро Обьянг сделал публикацию в Twitter по поводу своего фола против Федерико Кьезы из «Ювентуса», за который он получил прямую красную карточку.

«Прежде всего, я хотел бы извиниться за допущенную ошибку, которая дорого стоила моей команде. Я не хотел оставлять команду в меньшинстве. Также отправляю свои лучшие пожелания Федерико Кьезе», - написал Обьянг.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Федерико Кьеза приехал на базу «Ювентуса» для прохождения медицинского обследования.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Сассуоло» на своём поле со счётом 3:1.