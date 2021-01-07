Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Квальярелла опроверг слухи о переговорах с «Ювентусом»

07 Января 2021, 21:40,

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Итальянский нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла на своей странице в «Инстаграме» опроверг возможные переговоры о переходе в туринский «Ювентус».

«... Есть более сильные связи, чем что-либо еще, что выходит за рамки лестного интереса, который оставляет слухи в стороне и уважает историю. Я думаю, живу и играю так. Форца, «Сампдория», - написал форвард.

В текущем сезоне 37-летний итальянец провёл в Серии А 14 игр и отметился 7 голами (один из них с пенальти). Фабио является лучшим бомбардиром в команде. «Сампдория» после 16 туров находится на 11-м месте с 20 очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Сампдория, Фабио Квальярелла
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