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Де Лихт сдал положительный тест на коронавирус

08 Января 2021, 21:22,

Global Look Press

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лихт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянский команды.

Это уже такой третий случай в 2021 году в «Ювентусе». До этого коронавирус выявили у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро.

В текущем сезоне голландский центральный защитник провёл 12 игр за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Маттейс де Лихт только в середине ноября восстановился после травмы плеча, которую голландец получил в матче Лиги чемпионов против «Лиона» ещё в прошлом сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Маттейс де Лихт
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