Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лихт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянский команды.

Это уже такой третий случай в 2021 году в «Ювентусе». До этого коронавирус выявили у Хуана Куадрадо и Алекса Сандро.

В текущем сезоне голландский центральный защитник провёл 12 игр за клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Маттейс де Лихт только в середине ноября восстановился после травмы плеча, которую голландец получил в матче Лиги чемпионов против «Лиона» ещё в прошлом сезоне.