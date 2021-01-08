Аньелли отправил бессловесное послание «Наполи»

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08 Января 2021, 00:35,
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли разместил снимок в «Твиттере», который может стать причиной обменом уколами с «Наполи». Глава «старой синьоры» разместил в социальной сети фото с двумя автобусами клуба на фоне стадионе «Сан-Сиро», где туринцы в среду обыграли «Милан» (3:1). Подписи к посту нет.
В этом твите можно увидеть намек на «Наполи», который не приехал на календарный матч с «Ювентусом» 4 октября из-за заболевания коронавирусом игроков и запрета от местного органа здравоохранения. Неаполитанцы получили техническое поражение, проиграли две апелляции и выиграли третью.
У «Ювентуса» заболели коронавирусом Алекс Сандро и Хуан Куадрадо, но чемпионы все равно сыграли против «Милана».
(picture by R. Scaletta) pic.twitter.com/3uMyMZRcRW— Andrea Agnelli (@andagn) January 7, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Наполи, Андреа Аньелли