Аньелли отправил бессловесное послание «Наполи»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли разместил снимок в «Твиттере», который может стать причиной обменом уколами с «Наполи». Глава «старой синьоры» разместил в социальной сети фото с двумя автобусами клуба на фоне стадионе «Сан-Сиро», где туринцы в среду обыграли «Милан» (3:1). Подписи к посту нет.

В этом твите можно увидеть намек на «Наполи», который не приехал на календарный матч с «Ювентусом» 4 октября из-за заболевания коронавирусом игроков и запрета от местного органа здравоохранения. Неаполитанцы получили техническое поражение, проиграли две апелляции и выиграли третью.

У «Ювентуса» заболели коронавирусом Алекс Сандро и Хуан Куадрадо, но чемпионы все равно сыграли против «Милана».