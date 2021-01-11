Дибала получил травму в матче с «Сассуоло»

В семнадцатом туре чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле принимает «Сассуоло».

На 39-й минуте травму в единоборстве с Траоре получил форвард туринского клуба Пауло Дибала, вместо него на поле появился Деян Кулушевски. Интересно, что это вторая перестановка за тайм в составе туринцев, на 21-й минуте ушёл Уэстон Маккенни, а вместо него на газон выбежал Аарон Ремзи.

После первого тайма счёт в матче не открыт. Отметим, что «Сассуоло» играет вдесятером, красную карточку получил полузащитник Педро Обьянг.

Напомним, что Дибала пропустил старт сезона из-за травмы, после которой аргентинец долгое время не мог набрать форму.