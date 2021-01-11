Роналду прокомментировал победу над «Сассуоло»

В рамках 17-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на своем поле принимал «Сассуоло». Встреча завершилась победой «старой синьоры» со счетом 3:1.

После окончания встречи нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду опубликовал в своем «Инстаграме» пост, посвященный этому матчу.

«Рад внести свой вклад в победу. Очередные важные три очка», - гласит сообщение 35-летнего португальского бомбардира.

«Ювентус» набрал 33 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на семь очков. При этом у туринского коллектива есть одна игра в запасе.