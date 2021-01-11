Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Это мяч стал для 35-летнего португальского бомбардира 759-м в карьере.

Таким образом, Роналду повторил рекорд по количеству голов, который принадлежит чеху Йозефу Бицану. Форвард в период с 1931-го по 1955-й год наколотил 759 мячей.

Ранее сообщалось, что Криштиану установил историческое достижение. Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить не менее 15 мячей в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.