Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

11 Января 2021, 08:41,

Depositphotos

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Это мяч стал для 35-летнего португальского бомбардира 759-м в карьере.

Таким образом, Роналду повторил рекорд по количеству голов, который принадлежит чеху Йозефу Бицану. Форвард в период с 1931-го по 1955-й год наколотил 759 мячей.

Ранее сообщалось, что Криштиану установил историческое достижение. Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить не менее 15 мячей в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
11 Января 2021, 09:29

Дайте карлику еще золотой мяч, чтобы не плакал))

0
ингерман
11 Января 2021, 09:23

ай рекордсмен - Король футбола Пеле.. он забил более 1000 голов.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола