«Ювентус» в большинстве вымучил победу у «Сассуоло»

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11 Января 2021, 00:42,
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В заключительном матче воскресной программы 17-го тура итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Сассуоло». Неожиданно для многих к середине турнира команды подошли к очному противостоянию на соседних местах в турнирной таблице. «Сассуоло» проводит отличный сезон, претендуя на зону еврокубков, а «Ювентус» продолжает лихорадить, и на победный курс команда Андреа Пирло выйти пока не может.
|(1:0) Данило Луис 50'
|58' Дефрель Грегоре (1:1)
|(2:1) Ремзи Аарон 82'
|(3:1) Роналду Криштиану 90'
В защиту «Ювентуса» можно сказать, что в последних двух поединках команда из Турина одержала две победы, в том числе нанеся первое поражение в сезоне лидирующему «Милану». При этом уже довольно скоро дружине Пирло предстоит матч и с другой миланской командой - «Интером», которая также забралась довольно высоко в турнирной таблице. Очевидно, что успешные выступления против лидеров итальянского футбола нынешнего сезона позволят «Ювентусу» всерьёз заявить о намерениях на борьбу за чемпионский титул. При этом туринцы лишились из-за коронавируса Де Лихта, который присоединился к уже находящимся в лазарете Алексу Сандро и Хуану Куадрадо.
Перед матчем всё говорило в пользу «Ювентуса», который в последних матчах начал нащупывать свою игру, но что-то подсказывало, что в Турине может не обойтись без сюрпризов. Всё же «Сассуоло» в этом сезоне просто так сопернику не сдаётся, да и забивать умеет вполне неплохо, что для ослабленной обороны Андреа Пирло могло стать печальным известием. Начался же матч довольно обычно. Игроки «Сассуоло» подержали мяч несколько минут, попытавшись найти пути в штрафную площадь «Ювентуса», но хозяева довольно быстро забрали его себе. Был момент у Роналду, который головой не попал в створ после неудачного выхода вратаря гостей Консильи, также опасно пробивал под перекладину Фработта, и тут уже вратарь не сплоховал.
К середине первого тайма Пирло понёс первую потерю в лице Уэстона Маккенни. Активный американец получил мышечную травму и уступил место на поле для Аарона Ремзи. Вторая потеря оказалась для «Ювентуса» также чувствительной, ведь незадолго до перерыва, сильно хромая, в раздевалку ушёл Пауло Дибала. Казалось, обескровленная атака туринцев может столкнуться с большими проблемами, но тут на помощь Пирло и его команде пришло удаление в составе гостей. За вторую жёлтую карточку с поля отправился Педро Обьянг, и стало понятно, что после перерыва гостям придётся очень непросто.
И если до удаления игроки «Сассуоло» игру контролировали и в целом играли с «Ювентусом» на равных, то уже после удаления туринцы дважды могли выйти вперёд, но отличиться до перерыва им всё же не удалось. Зато удалось это сделать практически сразу после паузы. Данило воспользовался неудачным выносом соперника и нанёс неотразимый удар из-за пределов штрафной со своего правого фланга. И казалось бы, сейчас полетит, но команда Роберто Де Дзерби не расклеилась, собрала волю в кулак и продолжила играть в футбол без статуса «мальчики для битья».
Более того, «Сассуоло» потребовалась всего пара тройка минут, чтобы счёт сравнять. Траоре с правого фланга сделал проникающий пас в штрафную, где Дефрель аккуратно пробросил себе мяч на ход мимо Демираля, затем аккуратно низом отправив его под Щесны в створ. Туринцы на какое-то мгновение оказались обескуражены, но вскоре взяли волю в кулак и пошли вырывать победу у находящегося в меньшинстве соперника. При этом откровенно опасных моментов у "Ювентуса" не было, а со всеми более или менее опасными ударами справлялся Консильи.
Когда казалось, что "Ювентус" вновь слетит со своего победного пути, началась заключительная десятиминутка встречи, и тут туринцам удалось наконец провести голевую атаку. Фработта подключился по левому флангу под передачу на ход, прострелил к линии вратарской, и Ремзи с близкой дистанции переправил мяч в створ. "Сассуоло" не опустил руки, попытался вырвать ничью, но усталость и игра в меньшинстве не позволили ситуацию у ворот Щесны обострить. Ну и как без Роналду? Португалец сказал своё слово, воспользовавшись длинной передачей Данило. Уже в добавленное время Криштиану мощно пробил с правого края штрафной, установив окончательный счёт.
"Ювентус" одерживает третью победу подряд, и уже матч следующего тура с "Интером" должен показать закономерность этого большого для нынешнего "Ювентуса" достижения. "Сассуоло" вновь показал крепкую игру, до удаления в целом действуя на равных и в очередной раз продемонстрировав, что команда Роберто Де Дзерби в этом сезоне может запрыгнуть довольно высоко.
Андрей СЕРГЕЕВ
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Евро-Футбол.Ру Clause89
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сассуоло, Серия А, Чемпионат Италии
Чуть было недопижонили. Интенсивности не хватает на весь матч. Хотя откуда её ждать. Вся серия А играет в полуходячем темпе, за исключением Аталанты может быть.
Трудная победа над грубоватым соперником. Но, не менее важная для таблицы и обретения уверенности. Многие болеют и в других командах, так что придётся перетерпеть. С победой всех бьянконери, надеемся на улучшение игры и стабильности .
Тоже соглашусь с заголовком. Если бы Обьянг не сглупил, удалившись, неизвестно еще как бы все сложилось. На Бонуччи вообще надежды никакой, еще раздражают при этом его постоянные улыбочки. Когда же наконец Де Лигхт Демираль посадят его на лавку где ему место. Вообщем всех с победой!
Не так часто соглашаюсь с заголовками обзоров, но Ювентус вымучил победу - тут самое подходящее. Команда не бежала от слова вообще. Хотя победа есть победа, сделаем скидку на то, что команда устала после тяжёлой игры с Миланом. Forza Juve!