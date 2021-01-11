«Ювентус» в большинстве вымучил победу у «Сассуоло»

В заключительном матче воскресной программы 17-го тура итальянской Серии А встречались «Ювентус» и «Сассуоло». Неожиданно для многих к середине турнира команды подошли к очному противостоянию на соседних местах в турнирной таблице. «Сассуоло» проводит отличный сезон, претендуя на зону еврокубков, а «Ювентус» продолжает лихорадить, и на победный курс команда Андреа Пирло выйти пока не может.

В защиту «Ювентуса» можно сказать, что в последних двух поединках команда из Турина одержала две победы, в том числе нанеся первое поражение в сезоне лидирующему «Милану». При этом уже довольно скоро дружине Пирло предстоит матч и с другой миланской командой - «Интером», которая также забралась довольно высоко в турнирной таблице. Очевидно, что успешные выступления против лидеров итальянского футбола нынешнего сезона позволят «Ювентусу» всерьёз заявить о намерениях на борьбу за чемпионский титул. При этом туринцы лишились из-за коронавируса Де Лихта, который присоединился к уже находящимся в лазарете Алексу Сандро и Хуану Куадрадо.

Перед матчем всё говорило в пользу «Ювентуса», который в последних матчах начал нащупывать свою игру, но что-то подсказывало, что в Турине может не обойтись без сюрпризов. Всё же «Сассуоло» в этом сезоне просто так сопернику не сдаётся, да и забивать умеет вполне неплохо, что для ослабленной обороны Андреа Пирло могло стать печальным известием. Начался же матч довольно обычно. Игроки «Сассуоло» подержали мяч несколько минут, попытавшись найти пути в штрафную площадь «Ювентуса», но хозяева довольно быстро забрали его себе. Был момент у Роналду, который головой не попал в створ после неудачного выхода вратаря гостей Консильи, также опасно пробивал под перекладину Фработта, и тут уже вратарь не сплоховал.

К середине первого тайма Пирло понёс первую потерю в лице Уэстона Маккенни. Активный американец получил мышечную травму и уступил место на поле для Аарона Ремзи. Вторая потеря оказалась для «Ювентуса» также чувствительной, ведь незадолго до перерыва, сильно хромая, в раздевалку ушёл Пауло Дибала. Казалось, обескровленная атака туринцев может столкнуться с большими проблемами, но тут на помощь Пирло и его команде пришло удаление в составе гостей. За вторую жёлтую карточку с поля отправился Педро Обьянг, и стало понятно, что после перерыва гостям придётся очень непросто.

И если до удаления игроки «Сассуоло» игру контролировали и в целом играли с «Ювентусом» на равных, то уже после удаления туринцы дважды могли выйти вперёд, но отличиться до перерыва им всё же не удалось. Зато удалось это сделать практически сразу после паузы. Данило воспользовался неудачным выносом соперника и нанёс неотразимый удар из-за пределов штрафной со своего правого фланга. И казалось бы, сейчас полетит, но команда Роберто Де Дзерби не расклеилась, собрала волю в кулак и продолжила играть в футбол без статуса «мальчики для битья».

Более того, «Сассуоло» потребовалась всего пара тройка минут, чтобы счёт сравнять. Траоре с правого фланга сделал проникающий пас в штрафную, где Дефрель аккуратно пробросил себе мяч на ход мимо Демираля, затем аккуратно низом отправив его под Щесны в створ. Туринцы на какое-то мгновение оказались обескуражены, но вскоре взяли волю в кулак и пошли вырывать победу у находящегося в меньшинстве соперника. При этом откровенно опасных моментов у "Ювентуса" не было, а со всеми более или менее опасными ударами справлялся Консильи.

Когда казалось, что "Ювентус" вновь слетит со своего победного пути, началась заключительная десятиминутка встречи, и тут туринцам удалось наконец провести голевую атаку. Фработта подключился по левому флангу под передачу на ход, прострелил к линии вратарской, и Ремзи с близкой дистанции переправил мяч в створ. "Сассуоло" не опустил руки, попытался вырвать ничью, но усталость и игра в меньшинстве не позволили ситуацию у ворот Щесны обострить. Ну и как без Роналду? Португалец сказал своё слово, воспользовавшись длинной передачей Данило. Уже в добавленное время Криштиану мощно пробил с правого края штрафной, установив окончательный счёт.

"Ювентус" одерживает третью победу подряд, и уже матч следующего тура с "Интером" должен показать закономерность этого большого для нынешнего "Ювентуса" достижения. "Сассуоло" вновь показал крепкую игру, до удаления в целом действуя на равных и в очередной раз продемонстрировав, что команда Роберто Де Дзерби в этом сезоне может запрыгнуть довольно высоко.

Андрей СЕРГЕЕВ