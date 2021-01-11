Роналду установил историческое достижение в игре против «Сассуоло»

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11 Января 2021, 08:25,
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Туринский «Ювентус» принимал «Сассуоло» в поединке 17-го тура итальянской Серии А. «Старая синьора» отпраздновала победу над гостями со счетом 3:1. Один из мячей в составе хозяев забил португальский форвард Криштиану Роналду.
Согласно данным OptaPaolo, 35-летний бомбардир установил историческое достижение. Криштиану стал первым игроком, которому удалось забить не менее 15 мячей в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.
В 13 матчах чемпионата Италии сезона-2020/2021 португалец забил 15 голов, четыре из которых с пенальти.
«Ювентус» с 33 очками и занимает четвертую строчку в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на семь баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду