Роналду установил историческое достижение в игре против «Сассуоло»

Туринский «Ювентус» принимал «Сассуоло» в поединке 17-го тура итальянской Серии А. «Старая синьора» отпраздновала победу над гостями со счетом 3:1. Один из мячей в составе хозяев забил португальский форвард Криштиану Роналду.

Согласно данным OptaPaolo, 35-летний бомбардир установил историческое достижение. Криштиану стал первым игроком, которому удалось забить не менее 15 мячей в каждом из последних 15 сезонов в топ-5 европейских чемпионатах.

В 13 матчах чемпионата Италии сезона-2020/2021 португалец забил 15 голов, четыре из которых с пенальти.

«Ювентус» с 33 очками и занимает четвертую строчку в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на семь баллов.