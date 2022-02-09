​Мусиала угодил в лазарет «Баварии» с коронавирусом

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала в ближайшее время не сможет помочь команде. 18-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус и отправился на изоляцию, о чём сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в субботу, 12 февраля. В рамках чемпионата Германии команда Юлиана Нагельсманна сыграет против «Бохума» на поле соперника.

В сезоне 2021/2022 Джамал Мусиала провёл за «Баварию» во всех соревнованиях 27 матчей. На счету молодого полузащитника шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

«Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.