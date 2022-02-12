«Бохум» отомстил «Баварии» за 0:7: результаты тура

Главным событием 22-го тура чемпионата Германии стал проваленный «Баварией» первый тайм в матче с «Бохумом». Мюнхенцы впервые за полвека пропустили четыре мяча еще для перерыва, хотя и открыли счет. Роберт Левандовски затем оформил дубль, но это позволило только уйти от разгрома - 2:4. Интересно, что в сентябре сильнее была команда Юлиана Нагельсманна (7:0).

По три очка сегодня набрали «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» и даже «Гройтер Фюрт».



