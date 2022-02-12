«Бохум» отомстил «Баварии» за 0:7: результаты тура

Главным событием 22-го тура чемпионата Германии стал проваленный «Баварией» первый тайм в матче с «Бохумом». Мюнхенцы впервые за полвека пропустили четыре мяча еще для перерыва, хотя и открыли счет. Роберт Левандовски затем оформил дубль, но это позволило только уйти от разгрома - 2:4. Интересно, что в сентябре сильнее была команда Юлиана Нагельсманна (7:0).
По три очка сегодня набрали «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» и даже «Гройтер Фюрт».
Протокол игры
|9'Левандовски Роберт (0:1)
|(1:1) Антви-Аджей Кристофер14'
|(2:1) Локадия Юрген38'
|(3:1) Гамбоа Кристиан40'
|(4:1) Хольтманн Геррит44'
|75'Левандовски Роберт (4:2)
Эссер Михаэль•Гамбоа Кристиан 58' 72' (Стафилидис Костас ( 72') •Белла-Котчап Армель•Лайч Максим•Данило Соарес•Лосилья Антони•Антви-Аджей Кристофер 80' (Асано Такума ( 80') •Реджбекай Элвис 74' 90' (Машович Эрхан ( 90') •Патрик Остерхаге•Хольтманн Геррит 80' (Полтер Себастьян ( 80') •Локадия Юрген 80' (Пантович Милош ( 80')
Запасные: Бонга Тарсис•Теше Роберт•Лабропулос Василис
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен • 90'Юпамекано Део 46' (Толиссо Корентен ( 46') •Зюле Никлас•Эрнандес Люка•Киммих Йозуа•Гнабри Серж•Мюллер Томас 64' (Чупо-Мотинг Эрик ( 64') •Сане Лерой•Коман Кингсли 75' (Забитцер Марсель ( 75') •Левандовски Роберт
12 февраля. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры
|(1:0) Коне Куадио30'
|(2:0) Хофманн Йонас46'
|55'Иаго Лопес (2:1)
|(3:1) Бенсебаини Рами67'
|90' (3:2)
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас•Фридрих Марвин•Эльведи Нико • 84'Лайнер Штефан 85' (Херрманн Патрик ( 85') •Коне Куадио 85' (Нец Лука ( 85') •Нойхаус Флориан•Бенсебаини Рами 85' (Крамер Кристоф ( 85') •Хофманн Йонас•Плеа Алассан 9' 90' (Скалли Джозеф ( 90') •Эмболо Брель 80' (Тюрам Маркус ( 80')
Запасные: Бейер Луис•Бенеш Ласло•Зиппель Тобиас•Янчке Тони
Гикевич Рафал•Фрамбергер Рафаэль•Гоувелеув Джеффри•Оксфорд Рис•Иаго Лопес • 59'Хан Андре 78' (Зачири Анди ( 78') •Моравек Ян 63' (Пепи Рикардо ( 63') •Дорш Никлас • 90'Варгас Рубен 68' (Финнбогасон Альфред ( 68') •Нидерлехнер Флориан 63' (Педерсен Мадс ( 63') •Грегорич Михаэль 68' (Саренсен-Базее Ноа-Йоэль ( 68')
12 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|28'Крузе Макс (0:1)
Трапп Кевин•Тута•Хинтереггер Мартин•Н'Дика Эван•Да Коста Данни 70' (Кнауфф Ансгар ( 70') •Соу Джибриль•Якич Кристиян 69' 85' (Хёуге Йенс ( 85') •Ленц Кристофер 62' (Костич Филип ( 62') •Линнстрем Йеспер•Камада Даити 85' (Хрустиц Айдин ( 85') •Борре Рафаэль 70' (Пасьенса Гонсало ( 70')
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян•Брукс Джон • 43'Баку Ридле•Арнольд Максимилиан•Вранкс Астер 62' (Герхардт Янник ( 62') •Руссийон Жером 72' (Штеффен Ренато ( 72') •Крузе Макс•Филипп Максимилиан 62' (Лукебакио Доди ( 62') •Винд Жонас 90' (Бялек Бартош ( 90')
12 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|(1:0) Хргота Бранимир1'
|(2:0) Хргота Бранимир71'
|83'Гехтер Линус (2:1)
Линде Андреас•Майерхёфер Марко•Гризбек Себастьян•Виргевер Ник•Иттер Джанлука • 34'Зегуйн Пауль•Кристиансен Макс•Тильман Тимоти 83' (Грин Джулиан ( 83') •Хргота Бранимир 88' (Бауэр Максимилиан ( 88') •Левелинг Джейми 60' (Нильсен Ховард ( 60') •Дуджак Джереми 49' 83' (Пюлюлю Афимико ( 83')
Шволов Александер•Пекарик Петер 68' (Зельке Дейви ( 68') •Штарк Никлас • 22'Гехтер Линус•Миттельштедт Максимилиан•Сердар Суат 81' (Ли Дон-Чжун ( 81') •Тусар Люка • 78'Дарида Владимир•Маолида Мизиан 46' (Рихтер Марко ( 46') •Бельфодиль Исхак 29' 68' (Бьоркан Фредерик ( 68') •Йоветич Стеван 76'
12 февраля. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры
|31'Хак Александер (0:1)
|(1:1) Петерсен Нильс70'
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Линхарт Филипп•Шлоттербек Нико•Гюнтер Кристиан•Шаллаи Роланд 67' (Шаде Кевин ( 67') •Эггештайн Максимилиан 67' (Хаберер Яник ( 67') •Хёфлер Николас•Грифо Винченцо•Чон У-Ён 86' (Демирович Эрмедин ( 86') •Хёлер Лукас 67' (Петерсен Нильс ( 67')
Центнер Робин•Бель Штефан•Хак Александер•Ньякат Мусса•Видмер Сильван•Стах Антон • 7'Кор Доминик 76' 78' (Баррейро Леандро ( 78') •Аарон Мартин•Онисиво Карим 86' (Ингвартсен Маркус ( 86') •Ли Чхэ-Сон II 65' (Бутьюс Жан-Поль ( 65') •Буркардт Джонатан 86' (Салаи Адам ( 86')
12 февраля. Стадион "Europa-Park Stadion".
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