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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» отомстил «Баварии» за 0:7: результаты тура

12 Февраля 2022 • 19:28 Комментировать
Бохум
4:2
Бавария
окончен

Главным событием 22-го тура чемпионата Германии стал проваленный «Баварией» первый тайм в матче с «Бохумом». Мюнхенцы впервые за полвека пропустили четыре мяча еще для перерыва, хотя и открыли счет. Роберт Левандовски затем оформил дубль, но это позволило только уйти от разгрома - 2:4. Интересно, что в сентябре сильнее была команда Юлиана Нагельсманна (7:0).

По три очка сегодня набрали «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, «Вольфсбург» и даже «Гройтер Фюрт».

Протокол игры  
Бохум 4:2Бавария
  9'Левандовски Роберт (0:1)
(1:1) Антви-Аджей Кристофер14'   
(2:1) Локадия Юрген38'   
(3:1) Гамбоа Кристиан40'   
(4:1) Хольтманн Геррит44'   
  75'Левандовски Роберт (4:2)
Эссер МихаэльГамбоа Кристиан   58'  72' (Стафилидис Костас (  72') Белла-Котчап АрмельЛайч МаксимДанило СоаресЛосилья АнтониАнтви-Аджей Кристофер  80' (Асано Такума (  80') Реджбекай Элвис   74'  90' (Машович Эрхан (  90') Патрик ОстерхагеХольтманн Геррит  80' (Полтер Себастьян (  80') Локадия Юрген  80' (Пантович Милош (  80')
Запасные: Бонга ТарсисТеше РобертЛабропулос Василис
Ульрайх СвенПавар Бенжамен   90'Юпамекано Део  46' (Толиссо Корентен (  46') Зюле НикласЭрнандес ЛюкаКиммих ЙозуаГнабри СержМюллер Томас  64' (Чупо-Мотинг Эрик (  64') Сане ЛеройКоман Кингсли  75' (Забитцер Марсель (  75') Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРока МаркРичардс ОмарФрюхтль Кристиан
12 февраля. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".
Протокол игры  
Боруссия М 3:2Аугсбург
(1:0) Коне Куадио30'   
(2:0) Хофманн Йонас46'   
  55'Иаго Лопес (2:1)
(3:1) Бенсебаини Рами67'   
  90' (3:2)
Зоммер ЯннГинтер МаттиасФридрих МарвинЭльведи Нико   84'Лайнер Штефан  85' (Херрманн Патрик (  85') Коне Куадио  85' (Нец Лука (  85') Нойхаус ФлорианБенсебаини Рами  85' (Крамер Кристоф (  85') Хофманн ЙонасПлеа Алассан   9'  90' (Скалли Джозеф (  90') Эмболо Брель  80' (Тюрам Маркус (  80')
Запасные: Бейер ЛуисБенеш ЛаслоЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Гикевич РафалФрамбергер РафаэльГоувелеув ДжеффриОксфорд РисИаго Лопес   59'Хан Андре  78' (Зачири Анди (  78') Моравек Ян  63' (Пепи Рикардо (  63') Дорш Никлас   90'Варгас Рубен  68' (Финнбогасон Альфред (  68') Нидерлехнер Флориан  63' (Педерсен Мадс (  63') Грегорич Михаэль  68' (Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль (  68')
Запасные: Гюнтер ЛассеУдуохаи ФеликсКоубек ТомашКалиджиури Даниэль
12 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Айнтрахт Фр 0:1Вольфсбург
  28'Крузе Макс (0:1)
Трапп КевинТутаХинтереггер МартинН'Дика ЭванДа Коста Данни  70' (Кнауфф Ансгар (  70') Соу ДжибрильЯкич Кристиян   69'  85' (Хёуге Йенс (  85') Ленц Кристофер  62' (Костич Филип (  62') Линнстрем ЙесперКамада Даити  85' (Хрустиц Айдин (  85') Борре Рафаэль  70' (Пасьенса Гонсало (  70')
Запасные: Граль ЙенсРоде СебастьянИльзанкер ШтефанЧендлер Тимоти
Кастельс КоэнЛакруа МаксансБорнаув СебастьянБрукс Джон   43'Баку РидлеАрнольд МаксимилианВранкс Астер  62' (Герхардт Янник (  62') Руссийон Жером  72' (Штеффен Ренато (  72') Крузе МаксФилипп Максимилиан  62' (Лукебакио Доди (  62') Винд Жонас  90' (Бялек Бартош (  90')
Запасные: Вальдшмидт ЛукаМбабу КевинПаредес КевинПерван ПаваоНмеча Феликс
12 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".


 

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 2:1Герта
(1:0) Хргота Бранимир1'   
(2:0) Хргота Бранимир71'   
  83'Гехтер Линус (2:1)
Линде АндреасМайерхёфер МаркоГризбек СебастьянВиргевер НикИттер Джанлука   34'Зегуйн ПаульКристиансен МаксТильман Тимоти  83' (Грин Джулиан (  83') Хргота Бранимир  88' (Бауэр Максимилиан (  88') Левелинг Джейми  60' (Нильсен Ховард (  60') Дуджак Джереми   49'  83' (Пюлюлю Афимико (  83')
Запасные: Бурхерт СашаРашль ТобиасАбиама ДиксонВиллемс ДжетроАста Симон
Шволов АлександерПекарик Петер  68' (Зельке Дейви (  68') Штарк Никлас   22'Гехтер ЛинусМиттельштедт МаксимилианСердар Суат  81' (Ли Дон-Чжун (  81') Тусар Люка   78'Дарида ВладимирМаолида Мизиан  46' (Рихтер Марко (  46') Бельфодиль Исхак   29'  68' (Бьоркан Фредерик (  68') Йоветич Стеван   76'
Запасные: Marcel LotkaЭккеленкамп ЮргенПлаттенхардт МарвинКлюнтер ЛукасАскасибар Сантьяго
12 февраля. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры  
Фрайбург 1:1Майнц
  31'Хак Александер (0:1)
(1:1) Петерсен Нильс70'   
Флеккен МаркКюблер ЛукасЛинхарт ФилиппШлоттербек НикоГюнтер КристианШаллаи Роланд  67' (Шаде Кевин (  67') Эггештайн Максимилиан  67' (Хаберер Яник (  67') Хёфлер НиколасГрифо ВинченцоЧон У-Ён  86' (Демирович Эрмедин (  86') Хёлер Лукас  67' (Петерсен Нильс (  67')
Запасные: Гульде МануэльСильдиллия КилианнКайтель ЯнникШмид ЖонатанУфофф Бенджамин
Центнер РобинБель ШтефанХак АлександерНьякат МуссаВидмер СильванСтах Антон   7'Кор Доминик   76'  78' (Баррейро Леандро (  78') Аарон МартинОнисиво Карим  86' (Ингвартсен Маркус (  86') Ли Чхэ-Сон II  65' (Бутьюс Жан-Поль (  65') Буркардт Джонатан  86' (Салаи Адам (  86')
Запасные: Штёгер КевинДамен ФиннНемет ДавидБюргзорг ДеланоБрозински Даниэль
12 февраля. Стадион "Europa-Park Stadion".
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окончен Бохум 4:2 Бавария 11.00 6.80 1.25
окончен Боруссия М 3:2 Аугсбург 1.65 4.10 5.00
окончен Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург 2.25 3.35 3.35
окончен Гройтер Фюрт 2:1 Герта 2.85 3.25 2.55
окончен Фрайбург 1:1 Майнц
12.02  20:30 Байер Л ... Штуттгарт 1.63 4.40 5.00
13.02  17:30 Унион Берлин ... Боруссия Д 3.45 4.10 1.98
13.02  19:30 Хоффенхайм ... Арминия 1.62 4.30 5.20
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