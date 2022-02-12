Нагельсманн: «Наш план провалился»

«Бавария» неожиданно проиграла «Бохуму», пропустив четыре мяча уже в первом тайме, чего с командой не случалось с 1975 года. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн сетует на то, что во втором тайме спасать положение было уже совсем поздно. Несмотря на неудачу. он нашел в себе силы поздравить «Бохум»:

- Наш план не сработал. «Бохум» заслужил победу. Мы смогли прибавить во втором тайме, но уже было слишком поздно, - приводит слова наставника «Баварии» Bayern&Germany.

Несмотря на неудачу, «Бавария» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 52 очка в 22 матчах.